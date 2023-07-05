أمين «حماة الوطن» بكفر الشيخ: الرئيس السيسي حرر القرار السياسي المصري

قال الدكتور محمد الأجرود، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة كفر الشيخ، إنه إذا جرى عد المشروعات التي تمت تتمثل في عنوان ضخم لم ينتبه إليه أحد، مردفا: «فوجئنا بأن هناك رئيسا يعلن للعالم عن مشروع قناة سويس جديدة».

وأضاف «الأجرود»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هذا الأمر يؤكد مسألة خطيرة، وهي تحرير القرار السياسي المصري، الذي لن يتحرر منذ الرئيس جمال عبدالناصر سوى مرتين.

تنويع مصادر السلاح

ولفت إلى أن المرة الأولى في عهد الرئيس محمد أنور السادات متمثل في قرار الحرب، وتنويع مصادر السلاح، والمرة الثانية حين اتخذ الرئيس السيسي قرار شق قناة سويس جديدة، وقد تكرر هذا الأمر مرارا فيما يتعلق بتحرير القرار السياسي المصري.

وتابع: «الأمور على هذه الشاكلة كانت عناية من المولى عز وجل لحماية هذا البلد الذي تعهد الله بحمايته على لسان رسوله، وتظل محفوظة بعناية الله، تكبدنا ثمنا ضخما بسبب محاولة الحفاظ على أمن الوطن وحتى يستتب الأمن».