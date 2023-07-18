أمين «حماة الوطن»: نتواصل مع الأحزاب السياسية من أجل بناء وتنمية الصعيد

شارك النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، في الاجتماع التمهيدي للتحضير للنسخة الثانية لملتقى الأحزاب السياسية والمقرر عقدها يوم الأربعاء 26 يوليو الجاري، وسط صعيد مصر بمحافظة سوهاج بداية من محافظة الجيزة، ومرورا بمحافظة البحر الأحمر والوادي الجديد وحتى أسوان.

التنسيق مع الأحزاب السياسية

يأتي ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي الذي يقوم به حزب حماة الوطن في التواصل والتنسيق مع الأحزاب السياسية من أجل البناء والتنمية بصعيد مصر.

وقال اللواء طارق نصير في بيان، إن الأحزاب ستطرح رؤيتها المستقبلية في نشر الوعي السياسي لدى المواطنين والمساهمة في حل المشكلات اليومية التي تواجه محافظات الصعيد في البناء والتنمية جنبا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية في الدولة وكذلك رفع الوعي لدى المواطن للمشاركة السياسية في الاستحقاقات المقبلة.

التواصل مع كافة الأحزاب والقوى الوطنية

وأكد اللواء طارق نصير أن حزب حماة الوطن أحد الأحزاب الداعمة للدولة المصرية ويسعى دائما إلى الاتصال والتواصل مع كافة الأحزاب والقوى الوطنية من أجل دعم جهود الدولة في البناء والتنمية.

وأضاف أن القيادة السياسية تولي اهتماما بصعيد من مصر من خلال رأسها التنمية وإقامة العديد من المشرعات الاقتصادية والتعليمية والرياضية والثقافية وكذلك المبادرات الرئاسية من أهمها مبادرة «حياة كريمة» «و100 مليون صحة» وغيرها من المبادرات لتحقيق رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في نهضة وتنمية الصعيد.