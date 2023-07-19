«الزراعة»: نستهدف حماية المحاصيل من الآفات المرتبطة بارتفاع الحرارة بكفر الشيخ

زار أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، عدة مراكز بمحافظة كفر الشيخ وهي (كفر الشيخ – سيدي سالم – قلين – الحامول – دسوق – بيلا – فوة – مطوبس - الرياض)؛ للاطمئنان على محصول القطن والذرة والأرز.

تأتي الزيارة في إطار المتابعة المستمرة للحفاظ على الإنتاج الزراعي، وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومتابعته لملف الآفات وتأثيرها على الإنتاج الزراعي في ظل التغيرات المناخية الحادة، وارتفاع درجات الحرارة.

الجمعيات الزراعية

وقال «رزق»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن حملات المرور استهدفت أيضا الجمعيات الزراعية للتأكد من جاهزية آلات الرش وتوافر مبيدات القطن ودوده الحشد الخريفية، كما استهدفت مراجعة مصائد الحشرات كأحد طرق الرصد المبكر والفحص الحقلي للزراعات القائمة في الحقول.

وعقد رئيس الإدارة المركزية للمكافحة، اجتماعا مع مديري ومهندسي المكافحة بالإدارات الزراعية المختلفة، موجهًا بالآتي:

التأكيد على توفير المبيدات بشكل دائم

- أهمية المرور الدائم والتواجد مع المزارعين وحل أي عائق خاص بأعمال المكافحة.

- التأكيد على توفير المبيدات بشكل دائم في الجمعيات الزراعية.

- التوسع في استخدام طرق المكافحة الحيوية من استخدام المتطفلات والمفترسات.

- التحول الرقمي في تداول المعلومات والبيانات بين المديرية والإدارة.

- التزود بالمعرفة وكل ما هو جديد في مجال مكافحه الآفات سواء الفنية او التكنولوجية.