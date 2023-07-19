كنيسة العذراء بشبرا تحتفل بالذكرى الـ40 لتأسيس مجموعات حورس الكشفية

احتفلت مجموعات حورس الكشفية، بكنيسة السيدة العذراء، بشبرا، بالذكرى الأربعين لتأسيسها، تحت رعاية الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر.

الاحتفال تحت شعار «حب سد»

أقيم الاحتفال تحت شعار «حب سد»، وكان بمثابة تجديد شباب الملك، وجاء بمشاركة القمص جورج سليمان، راعي كنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية، والأب يوسف أسعد، راعي كنيسة السيدة العذراء، بالقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى مسؤولي وأعضاء الفرق الكشفية بالرعية، وقدامى القادة.

بدأ الاحتفال بعرض مسرحي قصير، أعقبه عزف المارش الكشفي الفرعوني، والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، واعقب ذلك عرض برنامج الاحتفال، وجرى بعدها تلاوة صلاتي الكشافة، والقادة، وكلمة ترحيب من الأب ميشيل بجميع المشاركين، ثم توالت فقرات الحفل، التي بدأت بفقرة لمستعمرة السنافر برعيتي قبة الهواء، والقاهرة الجديدة (مجموعة حورس الكشفية الثالثة).

فيلم وثائقي حول تاريخ الكنيسة

تضمن الاحتفال عرض فيلم وثائقي حول أنشطة وتاريخ مجموعات حورس الكشفية، منذ إنشائها عام ١٩٨٣، وحتى الآن.

وعرضت وحدة المرشدات، عقب إذاعة الفيلم التسجيلي، الفقرة الخاصة بها، كما قام عدد من مسؤولي وأعضاء مختلف الفرق الكشفية بالكنيسة، بأداء بعض الصيحات الكشفية المعتادة، بالإضافة إلى الأغاني الكشفية الجديدة.

احتوى برنامج الحفل عرض الفقرة الخاصة بزمرة الأشبال، وباقة الزهرات، كما تم تنظيم عدد من الفقرات الرياضية الاستعراضية المتنوعة، باستخدام النيران، والنزول من المرتفعات، بمساعدة الحبال، بقيادة وحدة الكشافة، وعشيرة الجوالة، بمشاركة عدد من أعضاء مجموعات حورس الكشفية.

وفي الختام، قام اثنين من قدامى القادة الكشفيين، بغناء بعض الصيحات الكشفية المتوارثة. اعقبه تلاوة أغنية الوداع «كشافة السلك الشريف».