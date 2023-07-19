صحيفة صينية: حرائق الغابات تترك آثارا اقتصادية خطيرة على أوروبا

لا تقتصر أضرار ارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى متطرف بسبب حرائق الغابات على الأضرار الجسدية رغم وضوحها، لكن التأثيرات السلبية يمكن أن تترك بصمات اقتصادية على المناطق المتضررة، وذلك بحسب صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية.

حرائق الغابات تفاقمت بسبب الرياح العاتية

وتابع تقرير الصحيفة الصينية أنه تم تسليط الضوء على المخاطر الناجمة عن الحرارة الشديدة التي تشهدها قارة أوروبا حاليًا، خاصةً في اليونان، بعد إجلاء 1200 طفل من معسكر صيفي بالقرب من العاصمة أثينا بسبب حرائق الغابات التي تفاقمت بسبب الرياح العاتية، حيث اندلع الحريق بالقرب من منتجع لوتراكي الشاطئي الشهير، وذكرت «رويترز» أنه تم نشر نحو 50 سيارة إطفاء و40 جنديًا و13 طائرة لمحاولة إخماد الحريق الذي تسبب في إغلاق الطرق السريعة المحلية وتوقف خدمات القطارات.

وأضاف التقرير أنه في منطقة لا تبعد كثيرا عن حرائق الغابات السابقة، بالقرب من مدينة كوفاراس جنوب شرق أثينا، اندلع حريق ثانٍ كبير، حيث تسببت الرياح في خلق ظروف عمل أصعب على رجال الإطفاء، ونقلت الصحيفة عن إيوانيس أرتوبويوس المتحدث باسم خدمة الإطفاء اليونانية: "«سبب الرياح العاتية ، امتد الحريق لمسافة 12 كيلومترا في غضون ساعتينولا يزال هناك مخاطر كبيرة لوقوع حرائق».

بصمات اقتصادية

وأضاف التقرير أن الطقس المتطرف سيترك بصماته الاقتصادية على المناطق المتضررة، مع بيانات من مفوضية السفر الأوروبية تظهر أنه حتى قبل الحرائق الأخيرة كان عدد الأشخاص الذين يخططون للسفر إلى منطقة البحر المتوسط انخفض بين شهري يونيو ونوفمبر بنسبة 10% عن أرقام العام الماضي، عندما شهدت تلك المناطق ظروفا قاسية مماثلة.

درجات حرارة قياسية

وكانت درجات الحرارة مرتفعة في جميع أنحاء اليونان، طوال الأسبوع ويمكن أن تصل ذروتها إلى 41 درجة مئوية في الأيام المقبلة، وحذرت منظمة الأرصاد الجوية من احتمال استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى أغسطس.

وتحدث حرائق الغابات في الصيف بشكل منتظم في اليونان، وفي عام 2018 ، لقي 101 شخص حتفهم في بلدة ماتي الساحلية شرقي أثينا، لكن المخاوف أعلى من المعتاد هذا العام بسبب شتاء جاف تبعه حرارة الصيف الشديدة.

حرائق الغابات ترفع درجات الحرارة في بلاد أخرى

وتشمل الأجزاء الأخرى من أوروبا التي تعاني من ارتفاع درجات الحرارة بسبب حرائق الغابات، جزيرة سردينيا الإيطالية التي من المتوقع أن تشهد درجات حرارة تبلغ 46 درجة مئوية، وهي ليست بعيدة عن أعلى رقم قياسي أوروبي يبلغ 48.8 درجة مئوية ، والذي تم تسجيله في جزيرة إيطالية أخرى هي صقلية ، في أغسطس 2021، ودفعت حرائق الغابات آلاف الأشخاص في جزيرة لا بالما الإسبانية إلى مغادرة منازلهم.