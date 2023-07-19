رسوب 70% من طلاب الفرقة الأولى بـ«طب جنوب الوادي».. وعميد الكلية يعلق

علق الدكتور علي عبدالرحمن عميد كلية طب قنا، على خبر رسوب 70% من طلاب الفرقة الأولى لكلية طب جامعة جنوب الوادي، مؤكدا أن هذه النتيجة صحيحة، ونسبة النجاح بلغت 30%.

نجاح 146 طالبا من إجمالي 514

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الفرقة الأولى طب جامعة جنوب الوادي مقيد بها 514 طالبا، ونسبة الناجحين بلغت 146طالبا، والباقي رسوب، حيث كانت النتيجة في الترم الأول 33% نسبة نجاح، والترم الثاني 28%.

وأشار إلى أن الطلاب غير الناجحين في الفرقة الأولى من طب جامعة جنوب راسبين في جميع المواد، الأمر الذي جعلنا نبحث هذه الظاهرة، بعدما أن كانت نسبة النجاح في الأعوام السابقة تتجاوز 90%.

وأكد عميد طب قنا، أن كلية طب جامعة جنوب الوادي تطبق المعايير العالمية في الدراسة، وأنها حصلت على معايير الجودة منذ 5 سنوات، ولن تسمح بخريج غير مؤهل.

وأشار إلى أن الدراسة البحثية التي أعدتها الجامعة بين أن الطلاب الساقين أو الراسبين في الفرقة الأولى من طب جامعة جنوب الوادي حصلوا على الشهادة الثانوية العامة من مدارس معينة، رفض ذكرها.

وأكد أن كلية طب جامعة جنوب الوادي تعمل وفق معايير معينة مكافحة الغش، وجرى تخصيص طبيب أنف وأذن وحنجرة للكشف عن سماعات الغش، كما يوجد مجلس تأديبي رادع لحالات الغش، مؤكدا أن طب جامعة جنوب الوادي لن تسمح بتخريج طبيب غير كفء.