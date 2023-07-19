بدء إنشاء مستشفى أشمون الجديدة بـ مليار و350 مليون جنيه

تفقد صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية بمستشفى أشمون الجديدة، ضمن مشروعات مبادرة الرئاسية حياة كريمة بتكلفة إجمالية بلغت مليار و350 مليون جنيه، والمقامة على مساحة تزيد عن 29 ألف متر مربع.

تفاصيل إنشاء مستشفى أشمون الجديدة

يضم المشروع 6 غرف عمليات وقسم الغسيل الكلوي بواقع 52 كرسي، وقسم حضانات الأطفال بعدد 42 حضانة، وقسم الحروق والذي يضم 5 أسرة عناية و10 أسرة إقامة ، فضلا عن قسم العناية المركزة بعدد 44 سرير، وقسم العيادات الخارجية بـ19 عيادة وقسم الاستقبال والطوارئ بـ27 سرير، وقسم الاقامة الداخلية بإجمالي 186 سريرا.

وأكد محافظ المنوفية أن مستشفى أشمون الجديدة تعد صرحا طبيا ضخما، وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة،ما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.