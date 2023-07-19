«تعليم الجيزة»: وقف الإجازات خلال امتحانات الدور الثاني في المحافظة

قال أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إنّ أعمال امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022-2023 مستمرة يومي الخميس والأحد 20 و23 يوليو، متابعا: «الامتحانات واجب قومي ووطني ولا إجازات فيها».

موعد انتهاء الامتحانات

وأضاف أشرف سلومة في بيان له، أنّ الامتحانات تنتهي يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 لطلاب الصف السادس الابتدائي بمادة الدراسات الاجتماعية، وطلاب الصف الأول الإعدادي بمادة الدراسات الاجتماعية، وطلاب الصف الثاني الإعدادي بمادة اللغة الأجنبية، وطلاب الصف الثالث الإعدادي بمادة الدراسات الاجتماعية، و«التربية الرياضية لطلاب المدرسة السعيدية الرياضية».

موعد انتهاء امتحانات الصف الأول الثانوي

وتابع: تنتهي يوم الخميس 20 يوليو لطلاب الصف الأول الثانوي العام فى مادتي الفيزياء والتربية الوطنية وطلاب الصف الثاني الثانوي العام في مادتي تطبيقات الرياضيات والجغرافيا، لافتا إلى أنّ أعمال امتحانات التعليم الفني بمختلف النوعيات يومي الخميس والأحد، مستمرة حسب التخصصات وفقا للجداول المعلنة مسبقا.