إصابة 3 أشخاص في انقلاب توكتوك بالشرقية

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب توكتوك على الطريق الإقليمي- نزلة السعديين بمحافظة الشرقية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السعديين، وتقديم الرعاية الطبية لهم، وتحرر المحضر اللازم للواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى السعديين، باستقباله لـ3 أشخاص مصابين جراء انقلاب توكتوك بالطريق الإقليمي- السعديين، وجرى تقديم الإجراءات الطبية اللازمة للحالات.

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب توكتوك

كانت هيئة الإسعاف المصرية، قد تلقت اتصالًا من النجدة، بوقوع حادث انقلاب توكتوك وإصابة 3 أشخاص، ومن جهتها دفعت الإسعاف، بعدد من مرافقها لنقل المصابين إلى المستشفى.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، فيما أُخطرت جهات التحقيقات المختصة، التي أمرت بجمع كل التحريات حول الواقعة وبيان أسبابها.

رفع آثار الحادث وتسيير المرور

ورفعت الجهات المعنية، آثار الحادث من الطريق، وجرى تسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.