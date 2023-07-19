مصرع طفل غرقا أثناء الاستحمام في ترعة بسوهاج

لقي طفل عمره 15 عامًا، مصرعه غرقًا بترعة نجع حمادي بمركز طما بمحافظة سوهاج، أثناء الاستحمام بها.

مصرع طفل غرقا في ترعة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد ورورد إشارة إلى مستشفى طما المركزي، بوصول «سيف هاني» 15 عاما، مقيم بدائرة المركز، جثة هامدة، إثر إدعاء غرق.

عدم وجود شبهة جنائية في الحادث

علي الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي، بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وبسؤال ذويه، أفاد والده «هاني،م» 41 عامًا مقيم بذات الناحية بأنه في أثناء قيام نجله بالاستحمام في ترعة نجع حمادي، القريبة من محل سكنهما بذات المنطقة، غرق بسبب عدم إجادتة السباحة، ونفي وجود شبهة جنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إذ جرى وضع الجثمان تحت تصرف الجهات المختصة للتصريح بالدفن، وتسليمه لذويه.