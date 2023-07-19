إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالشرقية

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق كفر أبو نجم بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، أعلى كوبري العباسة، وجرى نقلهم إلى مستشفى أبو حماد المركزي، وتقديم الرعاية الطبية لهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي، باستقباله 3 أشخاص مصابين جراء انقلاب ميكروباص على طريق كفر أبو نجم أبو حماد أعلى كوبري العباسة.

إصابة 3 أشخاص في حادث

تلقت الإسعاف فرع الشرقية، إخطارًا يفيد ورود بلاغ بإصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص وتم تحديد الموقع، وعلى الفور تم التوجه إلى المصابين ونقلهم إلى مستشفى أبو حماد المركزي، وجرى تقديم الإسعافات الطبية لهم.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، فيما أُخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة، التي أمرت بجمع كل التحريات حول الواقعة وبيان أسبابها.

تيسيير حركة المرور

ورفعت الجهات الأمنية المعنية، آثار الحادث من أمام المركبات والجمهور، لتسيير حركة المرور.