حالة تأهب قصوى في 23 مدينة إيطالية و9 مقاطعات فرنسية بسبب ارتفاع الحرارة

ارتفع عدد المدن الإيطالية الكبرى التي أعلنت حالة التأهب القصوى بسبب ثالث موجة حارة في إيطاليا هذا الصيف من 20 إلى 23 مدينة اليوم الأربعاء.

حالة التأهب القصوى بسبب ارتفاع درجات الحرارة

وبحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية، فإن المدن التي أعلنت حالة التأهب القصوى حتى الآن هي «أنكونا وباري وبولونيا وبريشيا وكالياري وكامبوباسو وكاتانيا وتشيفيتافيكيا وفلورنسا وفروزينوني ولاتينا وميسينا ونابولي وباليرمو وبيروجيا وبيسكارا ورييتي وروما وتريست وتورين والبندقية وفيرونا وفيتربو».

وتوجد أربع مدن فقط من أكبر 27 مدينة في إيطاليا ليست في حالة تأهب قصوى جراء الطقس، مما يعني أن الحرارة شديدة لدرجة أن وزارة الصحة الإيطالية تعتبرها تهديدا لجميع السكان، وليس فقط الفئات الضعيفة مثل المرضى وكبار السن والأطفال.

وعكفت وزارة الصحة اليوم على تفعيل خط خاص بالمساعدة للمواطنين لطلب المساعدة والمشورة حول التعامل مع ارتفاع الحرارة، وبلغت درجات الحرارة ذروتها في صقلية أمس الثلاثاء ب47 درجة مئوية و46 درجة في سردينيا.

موجة حارة في فرنسا

وفي فرنسا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في فرنسا اليوم الأربعاء، أن تسع مقاطعات في جنوب شرق البلاد لا تزال في حالة التأهب البرتقالي لمواجهة موجة الحر الشديد، في حين كشفت عن تسجيل أرقاما قياسية في درجات الحرارة في عدة مناطق أمس الثلاثاء تجاوزت الـ40 درجة مئوية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الارتفاع في درجات الحرارة في الجنوب الشرقي من البلاد هذا الأسبوع ، موضحة أن تصل ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء وتصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية.ومن بين المناطق التي وصلت فيها درجات الحرارة إلى أرقام قياسية منطقة «فار» في «بروفنس ألب كوت دازور جنوب شرقي فرنسا»، و«كورسيكا» حيث سجلت درجات الحرارة 40.7 درجة مئوية.

ونشرت اليوم وزارة الصحة منشورا لتوعية المواطنين لأخذ الاحتياطات اللازمة أثناء هذا الطقس شديد الحرارة.