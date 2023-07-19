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«القاهرة الإخبارية»: مزارعون أردنيون يحاربون التحديات البيئية بالمنصات الرقمية

كتب:

هانى حسن
03:05 م | الأربعاء 19 يوليو 2023
جانب من التقرير

جانب من التقرير

يساعد تطبيق أردني المزارعين على إدارة محاصيلهم، بهدف مساعدتهم على التحول إلى الزراعة المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا في جميع أنحاء البلاد.

وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا، اليوم الأربعاء، عن دعم عملية رقمنة الخدمات الزراعية في الأردن، الذي وقعت من أجله منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، والمركز الوطني للبحوث الزراعية في الأردن، اتفاقية بناء القدرات لاستخدام تطبيق «مع المزارع» على الهاتف المحمول، لتقديم إرشادات عن تربية الحيوانات والممارسات الزراعية الجيدة والطقس وتقاويم المحاصيل.

وذكر التقرير، أنّه بعد مرور عامين على بدء تدريب المزارعين على استخدام التطبيق الذكي، أوضحت «الفاو» أنّ معظم الناس يستخدمون المنصات الرقمية كملاذ للتغلب على التحديات الحالية.

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بقلم هانى حسن