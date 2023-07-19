مصرع شخص وإصابة أطفاله الثلاثة في حادث سير بسوهاج

لقي شخص مصرعه، وأصيب أطفاله الـ3 في حادث سير بسوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا يفيد وجود حادث سير على طريق البلابيش دار السلام، ووجود متوفى ومصابين.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي إلى موقع الحادث، وبالانتقال وسؤال ذوية تبين وصول إلى مستشفى دار السلام المركزى كلا من «مصطفى. م» 36 عاما، والطفل علي 9 سنوات مصابا بجرح قطعي بالأنف، ومحمود 4 سنوات مصابا بجرح في العين اليمنى، وأمين سنتين مصابا بكدمات بالوجه، وفقا للتقارير الطبية المبدئية لهم.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بعظام الجمجمة، ولاتوجد شبهة جنائية، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.