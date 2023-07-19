مهرجان المسرح يكشف موعد ندوة «عادل إمام»

أعلن مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، تشكيل لجنة المحاور الفكرية بالدورة السادسة عشر، وتفاصيل الندوات وحفلات توقيع الإصدارات الخاصة بتكريم الفنانين، وتشكلت لجنة المحاور الفكرية والندوات من الدكتور عمرو دوارة، رئيسا، ناصر العزبي، نائبا، عصام عبدالله، عضوا، وكان ضمن أعضاء اللجنة الكاتب الكبير الراحل محمد أبو العلا السلاموني، ومقررا اللجنة خالد الطويلة ورشا زيدان.

مهرجان المسرح المصري

وعن المحاور الفكرية والندوات، فتنقسم إلى موائد مستديرة تبدأ يوم الثلاثاء 1 أغسطس بندوة عن الفنان عادل إمام، بمشاركة الكاتب الصحفي أشرف غريب، مؤلف كتاب «عادل إمام»، ومشاركة المخرج والفنان محمد أبو داوود، والناقدة الدكتورة سامية حبيب، وإدارة الدكتور عمرو دوارة، رئيس لجنة الندوات.

وتقام الفعاليات في قاعة سينما مركز الإبداع الفني، وتبدأ الجلسة الأولى من الساعة الواحدة حتى الثانية والنصف ظهرا، في حين تبدأ الجلسة الثانية من الثالثة وحتى الرابعة والنصف عصرا.