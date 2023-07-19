إصابة شخص في حادث تصادم سيارة على طريق بلبيس في الشرقية

أصيب شخص في حادث تصادم سيارة على طريق بلبيس في الشرقية، وجرى نقله إلى مستشفى الزوامل، وتقديم الإسعافات الأولية له.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الزوامل بمركز بلبيس، باستقبالها شخص مصاب إثر اصطدامه بسيارة تعبر الطريق.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته، والاطمئنان على المصاب، وجرى الدفع بسيارة إسعاف من قبل الهيئة فرع الشرقية لنقله إلى المستشفى ورعايته طبيا.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.