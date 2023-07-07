مصرع مسن غرقا في ترعة نجع حمادي بسوهاج

لقى مسن مصرعه غرقا بترعة نجع حمادي بسوهاج حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد غرق شخص بترعة نجع حمادي.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال تبين غرق شخص بترعة نجع حمادي بناحية الشيخ يوسف دائرة مركز المراغة، كما إنتقلت قوات وحدة الإنقاذ النهري وتم إنتشال الجثة، حيث تبين غرق المدعو، هلال م أ، سن 64 عاما مزارع ويقيم بدائرة المركز.

تحرير محضر بالواقعة

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي بالمراغة وبسؤال ذويه أفاد شقيقه المدعو، محمود م أ، سن 54 عاما مزارع ويقيم دائرة المركز قرر بأنه أثناء جلوس شقيقه المذكور علي حافة الترعه أمام منزلة أنزلقت قدمه وسقط بها مما أدي لغرقه ووفاته.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق وتم تحرير محضر بالواقعة ولتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.