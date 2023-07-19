الحكومة توافق على إضافة كليات جديدة في جامعتي بنها الأهلية وسفنكس

وافق مجلس الوزراء على قرارات عدة، خلال اجتماعه الأسبوعي، ومنها مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 2019 الخاص بإنشاء جامعة سفنكس الخاصة، المقامة في مدينة أسيوط الجديدة.

تعديل مسمى كلية التكنولوجيا والتنمية

ونص مشروع القرار على تعديل مسمى كلية «التكنولوجيا والتنمية»؛ لتكون «الحاسبات والذكاء الاصطناعي» تماشيًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي ومواكبة احتياجات سوق العمل، وكذا إضافة عدد من الكليات لجامعة سفنكس، وهي: «الحقوق، والطب البيطري، والتكنولوجيا الحيوية»؛ لتدعيم الجامعة بمختلف التخصصات التعليمية المطلوبة؛ لتوفير احتياجات الطلاب وتقليل الاغتراب.

إضافة 3 كليات جديدة لجامعة بنها الأهلية

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 369 لسنة 2022، الخاص بإنشاء جامعة بنها الأهلية، بمحافظة القليوبية.

ونص التعديل على إضافة 3 كليات جديدة إلى الجامعة، وهي: «الفنون البصرية والتصميم، والطب البيطري، وعلوم الطاقة، في إطار الحرص على تدعيم الجامعة بالتخصصات العلمية المطلوبة وتقليل الاغتراب».