رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022.. متاحة الآن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم، والسيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق، منذ قليل، رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022 لمختلف الشهادات، مؤكدة أن التحويلات جرت في إطار القواعد والضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشأن، التي تقع في حدود النسب المقررة بـ 10% من إجمالي أعداد الطلاب المقبولين.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022

وأوضح السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، أن رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022، متاح الآن عبر بوابة مصر الرقمية، إذ يمكن للطلاب الدخول للموقع الإلكتروني من خلال رقم الجلوس والرقم السري للاطلاع على النتيجة، وطباعة بطاقة الترشح والتوجه للأماكن المرشحين لها، مؤكدًا أن هناك التزامًا تامًا بقرارات الأعلى للجامعات.

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022

و في السياق ذاته، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المصروفات الدراسية للمعاهد الخاصة المختلفة متاحة أسعارها عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ويمكن للطلاب معرفتها من خلال الدخول عبر الموقع ومعرفة دفعات أقساطها، مشددة على ضرورة عدم الدفع أي مبالغ إضافية بخلاف المعلن عبر الموقع.