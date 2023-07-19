خبير يثمن عودة السياح الصينيين لمصر بعد توقف 3 أعوام: متوسط إنفاقهم مرتفع

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن الصين تصدر حوالي 150 مليون سائح للعالم سنويا، من ضمنها جزء لأفريقيا، مشيرا إلى أن متوسط إنفاقهم يبلغ 250 مليار دولار في العام، متابعا: «عودة السياحة الصينية لمصر له أهمية كبرى خاصة بعد توقف دام لـ3 سنوات بسبب جائحة كورونا».

أهمية توافر الطيران الشارتر

وأضاف «هزاع»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن السائح الصيني مثقف للغاية ويهمه الحضارة المصرية، كونها منافسة لحضارته الصينة، «كان هناك 300 ألف سائح صيني زاروا مصر، وفقا لآخر إحصائية»، مشيرا إلى أن زيادة متوسط عدد الرحلات بين مصر والصين، إلى جانب توافر الطيران الشارتر مع الطيران المنتظم سيؤدي لارتفاع أعداد الزوار بشكل كثيف.

اهتمامات السائح الصيني

وتابع، بأن السياحة الثقافية والشاطئية في مصر، أكثر ما يُعجب السائح الصيني، ويأتي مصر ليقضي بها فترة طويلة تصل لأسبوعين أو 10 أيام، وتكون غالبية هذه المدة للسياحة الثقافية، من خلال زيارة منطقة الأهرامات والمعابد في الأقصر وأسوان ووادي الملوك، إلى جانب زيارة السد العالي وغيرها من المعالم الهامة في مصر.