فيلم «Mission Impossible 7» يتصدر الإيرادات.. و«Indiana Jones» بالمركز الرابع

تصدر فيلم «Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One» شباك التذاكر الأمريكي لليوم السادس على التوالي، في دور العرض السينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية، محققا 5.3 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

ويستمر فيلم السيرة الذاتية «Sound of Freedom» محافظا على المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر الأمريكي بـ4.9 مليون دولار، وتقدم من المركز الرابع إلى المركز الثالث فيلم الرعب «Insidious: The Red Door» بـ1.7 مليون دولار.

«Indiana Jones» يتراجع إلى المركز الرابع في شباك التذاكر الأمريكي

وعلى الجانب تراجع فيلم «Indiana Jones and the Dial of Destiny» إلى المركز الرابع بعد ما كان في المركز الثالث، أمس، والذي حقق 1.5 مليون دولار، بينما وصل الإجمالي لـ305 مليون دولار في 18 يوما، أما فيلم «Elemental» الذي يستمر في شباك الإيرادات لـ34 يوما، فحقق 1.2 مليون دولار، بينما وصل إجمالي الإيرادات لـ314 مليون دولار.