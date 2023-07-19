«جنايات الفيوم» تعاقب متهمين بالإعدام والمؤبد لإدانتهما بقتل عامل

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بجلسة اليوم الأربعاء، بمعاقبة قهوجي يدعى «أحمد.م.ع.م.ح»، وشهرته «اللاهوني»، بالإعدام شنقًا حضوريًا، وصديقه «أحمد.م.ح.م» بالسجن المؤبد غيابيًا، بعد استطلاع رأي المفتي، لإدانتهما بقتل شاب يدعى محمد محمود، عامل بمحل كشري بمنطقة كيمان فارس، وذلك عقب نشوب مشاجرة بينهم بسبب «علبة كشري».

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد محمد عبد السلام رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين محمد محمد علي، وأحمد علاء الدين الحريري، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

وكانت محكمة جنايات الفيوم، قد أحالت أوراق شخصين متهمين بقتل عامل بمحل كشري، إلى فضيلة مفتي الديار المصري، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، في جلستها المنعقدة بدور يونيو المُنصرم، فيما جرى النطق بحكم الإعدام بجلسة اليوم بعد تصديق المفتي للمتهم الأول، والمؤبد للمتهم الثاني.

مقتل عامل على يد قهوجي وصديقه

تعود تفاصيل الواقعة التي حملت رقم 20685 لسنة 2022 والمقيدة برقم 2453 كلي الفيوم، إلى ورود بلاغ لشرطة النجدة، بمقتل عامل في محل كشري بمنطقة كيمان فارس بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، بسبب علبة كشري.

وانتقلت قوات الأمن على الفور، وتبينّ مقتل عامل بالمحل إثر إصابته بطلق ناري من فرد خرطوش على يد قهوجي مقيم بمنطقة الصوفي بمساعدة صديقه، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

خلاف بسبب «علبة كشري»

وأفادت التحريات أنّ مشاجرة نشبت بين القهوجي وصديقه من ناحية، والعامل من ناحية أخرى، بسبب علبة كشري لم تعجب المتهم الأول، التي بدأت بمشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة قرر على إثرها القهوجي إنهاء حياة العامل بواسطة فرد خرطوش كان يحمله، وبمساعدة صديقه، وأطلق النيران على العامل فأراده قتيلًا في الحال.

وتمكنت قوات قسم شرطة أول الفيوم، من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكابه الجريمة، وأرشد عن السلاح، فيما جرى إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معه، وإحالته إلى محكمة الجنايات التي تولت محاكمته هو وصديقه الهارب من خلال عدة جلسات حتى أصدرت حكمها المتقدم.