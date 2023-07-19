نائب: إلغاء العمل بقانون «مكافحة الجُذام» يتماشى مع توصيات الصحة العالمية

أشاد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بقرار رئاسة مجلس الوزراء، اليوم، بشأن الموافقة على مشروع قانون بإلغاء العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجُذام، موضحا أن ذلك جاء بعد قيام معظم دول العالم بإلغاء قوانين التمييز ضد مرضى الجُذام، في ظل التطور الهائل في بُروتوكولات مُكافحة هذا المرض.

توصيات منظمة الصحة العالمية

وأضاف البدري، في بيان له، أن مشروع القانون يتماشى مع توصيات مُنظمة الصحة العالمية، خاصة وأن مصر أصبحت ـ وفق معدلات الأمان العالميةـ خالية من مرض الجُذام اعتبارًا من عام 1994، لافتا إلى أن معدل الانتشار وصل لأقل من حالة واحدة لكل 10 آلاف نسمة، كما وصلت لمعدل إصابة 0.04% لكل 10 آلاف نسمة في عام 2022.

وشدد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على ضرورة وجود حملات توعوية بالواحدات الصحية ومراكز الصحة بمختلف محافظات الجمهورية حول هذا المرض وغيره من الأمراض، وكيفية التعامل معها، مشيرا إلى أن المرض يؤثر بشكل أساسي على الجلد والأعصاب والأسطح المخاطية في الجهاز التنفسي، ويسبب تقرحات الجلد، وتلف في الأعصاب وضعف في العضلات.

وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن فترة الحضانة لمرض الجذام تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 20 سنة، وغالبا ما تبدأ الأعراض بالظهور بعد 3 إلى 5 سنوات من الإصابة بالعدوى، مؤكدا نسبة انتشاره في مصر ضئيلة جدا.