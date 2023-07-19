حملة تموينية مفاجئة على المخابز والأسواق في مطروح

أعلنت المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح، عن ضبط كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم وعمليات تسجيل وهمية، وبيع الخبز البلدي خارج منظومة الخبز، خلال حملة تموينية مكبرة، مفاجئة من تموين مطروح على مركز ومدينة الحمام، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري على الأسواق، ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية وما يجرى عرضه للمواطنين من سلع ومنع احتكار السلع أو منع بيعها للمواطنين وضبط المخالفات.

مفاجئة المخابز البلدية

وقالت وكيل وزارة التموين بمطروح، إنه جرى تنظيم حملة تموينية مفاجئة من مفتشي إدارة الرقابة بمديرية التموين مطروح على المخابز البلدية للتأكد من سير العمل بها على الوجه المعتاد وعدم وجود مشاكل أو شكاوي تخص إنتاج الخبز البلدي، حيث جرى رصد بعض المخالفات الهامة، مثل بيع الخبز البلدي بأزيد عن السعر الرسمي له وخارج منظومة الخبز ومخالفات تسجيل مبيعات وهمية على نظام إنتاج الخبز وحررنا عدد محاضر خلال هذه الحملة سجلت 32 محضرا، لمخالفات تموينية.

تفاصيل المخالفات التموينية

وأضافت وكيل تموين مطروح أن المخالفات التموينية تضمنت استخدام وحيازة دقيق بلدي مدعم داخل مخبز دوار بكميه قدرها 750 كيلو جرام، وبيع خبز بلدي بأزيد عن السعر الرسمي وخارج من منظومة، وإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، وتوقف عن الإنتاج دون إذن مسبق أو عذر قهري مخابز بلدية، وعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل ببعض المخابز ومستودعات الدقيق، وإنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن أو الرغف المستخدمة في إنتاج الخبز البلدي، وعدم الإعلان عن أسعار الزيوت المعدنية والشحوم داخل محطة خدمه التموين سيارات.

جرى قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على جهات التحقيق للنظر والتصرف.