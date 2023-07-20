«التموين» تؤكد استمرار صرف السلع من منافذ البقالين في الإجازات الرسمية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار صرف السلع التموينية من منافذ البقالين، خلال الـ 4 أيام إجازة الرسمية والتي تبدأ اليوم الخميس حتى يوم الأحد المقبل، والتي أقرها مجلس الوزراء بمناسبة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو.

صرف السلع التموينية من منافذ البقالين

ونوهت وزارة التموين، بأن 40 ألف منفذ بقال تمويني يستكمل صرف السلع التموينية عن شهر يوليو 2023 يوميا دون الحصول على إجازة، مشيرة إلى أن مواعيد عمل منافذ بقالي التموين لا يشملها أي إجازات رسمية أو أسبوعية، وأن كل المنافذ تفتح أبوابها أمام المواطنين يوميا لمدة 12 ساعة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء.

أصحاب بطاقات التموين

ووفقا لمواعيد صرف السلع التموينية الشهري المحددة من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، فإن أي أسرة حاملة مستفيدة من الدعم التمويني والبالغ عددهم 23 مليون أسرة تحمل البطاقة التموينية يحق لها صرف السلع المخصصة لها في أي يوم من أيام الشهر، إذ يستمر صرف التموين من أول يوم حتى نهاية الشهر.