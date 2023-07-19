خريطة قطع مياه الشرب عن مركزي مغاغة والعدوة بالمنيا الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، عن قطع مياه الشرب عن مركزي مغاغة والعدوة في شمال المحافظة بعد غدا الجمعة، لإصلاح خط طرد رئيسي بمحطة الصعايدة.

مواعيد قطع مياه الشرب في مغاغة والعدوة

وقال المهندس رجب السعيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا، إن انقطاع مياه الشرب عن مركزي مغاغة والعدوة سيكون بعد غدا الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى العاشرة مساءا، بسبب إجراء أعمال إصلاح خط الطرد الرئيسي الخاص بمحطة مياه الصعايدة قطر 850 مم.

وناشد رئيس شركة مياه محافظة المنيا، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الحكومية الخدمية التي تعمل في يوم الجمعة بتوفير احتياجاتها من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

أرقام التواصل مع شركة مياه المنيا

وخصصت شركة مياه محافظة المنيا أرقاما للتواصل معاها في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى وهي: الخط الساخن 12، موبايل 01271196196- 01050509013، واتساب 01271269587، أو من خلال إرسال رسالة نصية علي الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، حيث سيتم التعامل مع أي استفسارات أو شكاوى على الفور من خلال الفريق المكلف بالرد على المواطنين والتواصل معهم.