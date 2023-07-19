«النقل» توثق الانتهاء من إنشاء طريق «سفاجا - مرسى علم»: يقلل الحوادث

نشرت وزارة النقل، فيديو جديد لطريق «سفاجا - مرسى علم»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مؤكدة استمرار أعمال تطوير الطرق على مستوى الجمهورية للحد من الازدحام المروري وخلق مسارات تنموية جديدة.

طريق «سفاجا - مرسى علم»

- يتكون طريق «سفاجا - مرسى علم» من 2 حارة لكل اتجاه بطول 190 كيلومترا.

- يأتي مشروع طريق «سفاجا - مرسى علم» ضمن المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق.

- يأتي الطريق استكمالاً لخطة ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر.

- سبق وانتهت وزارة النقل من ازدواج الطريق لمسافة 15 كيلومترا جنوب مدينة سفاجا.

- الازدواج تم بإنشاء اتجاه جديد 2 حارة ليكون الطريق 4 حارات «2 حارة بكل اتجاه».

- يهدف مشروع طريق «سفاجا - مرسى علم» إلى استيعاب الحركة المرورية على الطريق.

- أيضاً يهدف الطريق إلى خدمة مناطق التنمية السياحية.

- يهدف الطريق إلى الحد من الحوادث.

- في بداية التنفيذ تم تقسيم الطريق إلى 6 قطاعات لسرعة الإنجاز: الأول بطول 35 كيلومترا والثاني بطول 40 كيلومترا والثالث بطول 50 كيلومترا والرابع بطول 30 كيلومترا والقطاع الخامس بطول 30 كيلومترا والسادس بطول 5 كيلومترات.