مصرع شقيقين غرقا في مياه ترعة ببني سويف

لقي شقيقين مصرعهما غرقًا، اليوم الأربعاء، في مياه ترعة القصبة بدائرة مركز سمسطا جنوبي غربي محافظة بني سويف، أثناء استحمامها بجوار ارضهما الزراعية، هربًا من حرارة الجو، وجرى انتشال الجثتين ونقلهما إلى مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ بغرق شقيقين في مياه ترعة القصبة ببني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شقيقين داخل ترعة القصبة بدائرة مركز سمسطا جنوب غرب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتشال الجثامين ونقلها إلى المشرحة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال الجثتين ونقلهما إلى ثلاجة الموتى.

تفاصيل وفاة شقيقين في مياه ترعة القصبة ببني سويف

وتبين من التحريات الأولية غرق شقيقين وهما: نادر حسن محمود، 17 عامًا، وشقيقه محمد حسن محمود 13 عامًا، داخل ترعة القصبة بمركز سمسطا، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت جهات التحقيق تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن.