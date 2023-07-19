أمين الفتوى لـ«قناة الناس»: الهجرة النبوية أسست لمجتمع القيم والأمان

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، إن الهجرة النبوية المشرفة، أسست لبناء مجتمع تحكمه القيم، ويسوده الأمان والإيمان.

الورداني: دروس الهجرة لا تنتهي

وتابع أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، في احتفالية خاصة برأس السنة الهجرية، على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء، بأن «دروس الهجرة النبوية لدينا لا تنتهي، لأن الرسول حينما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة كانت هجرة بناء ولم تكن هجرة هرب، بل كانت هجرة طلب مجتمع جديد ممتلئ بالاستقرار والأمن والمحبة، والرسول الكريم رسخ معنى أن المجتمع قيمة لا يمكن لأحد أن يعبث به».

مجتمع القيم والأمان والإيمان

وأشار إلى أن الرسول عقب هجرته، أسس مجتمع القيم والأمان، والإيمان قبل الآمان، فلذلك يجب علينا جميعًا أن نسعى في السير خلف سنة الرسول الحبيب.

يذكر أن قناة الناس، خصصت جزءا كبيرا من بثها اليومي، للاحتفال برأس السنة الهجرية، عبر «خريطة خاصة»، تشمل الكثير من المواد المقدمة للقاري، وبدأت في تمام الساعة العاشرة صباحا، وتنتهي الليلة في تمام الساعة 12 مساء.