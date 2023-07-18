كيف تتعامل المرأة مع زوجها تارك الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب عبر قناة الناس

أوضح الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كيفية تعامل المرأة مع زوجها تارك الصلاة، بعدما قامت إحدى مشاهدات البرنامج بسؤاله عن حكم ترك زوجها الصلاة وهل عليها وزر وتحاسب عليه؟

أمين الفتوى: الزوجة غير مسؤولة عن عدم صيام زوجها

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «الزوجة غير مسؤولة عن عدم صيام أو صلاة زوجها، تقول له صوم وصلى عشان ربنا يكرمنا ويبارك لنا، الدين النصيحة، ده أمر يحاسبه عليه ربنا، هي ليس لها علاقة به، ولن تحاسب على تصرفه، تنصحه فقط».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023. وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.