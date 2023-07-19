وصول تجهيزات مجمعات خدمية بمركزي العدوة وديرمواس ضمن مبادرة حياة كريمة

كلّف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بتفقد التجهيزات النهائية للمجمعات الخدمية ضمن مبادرة حياة كريمة، لتطوير الريف المصري، بقرى مركزي العدوة وديرمواس استعدادا لتشغيلها.

وتفقد نائب محافظ المنيا، رافقه اللواء الدكتور وائل الشاذلي، ممثل وزارة الإنتاج الحربي التجهيزات المكتبية والأثاثات الخاصة بالمجمعات الخدمية بقرى (كفر خزام - تل بنى عمران- نزلة البدرمان- بنى حرام- دلجا) بمركز بديرمواس.

خطوط ربط شبكات الاتصال

كما تم تفقد تجهيزات قرى (صفانية - عطف حيدر - الشيخ مسعود - بنى عامر) بمركز العدوة، حيث أنها مجهزة تكنولوجياً بخطوط ربط شبكات الاتصال وحواسيب وخوادم مركزية لتقدم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن، مثل السجل المدني والشهر العقاري والبريد والتضامن والتموين والمركز التكنولوجي للتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

وفي وقت سابق، وجه محافظ المنيا بالمتابعة الميدانية للوقوف على نسب تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة على مستوى مراكز المحافظة، حيث تفقد المهندس رجب السعيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عددا من مشروعات المبادرة بمركز العدوة، وتشمل محطة مياه العدوة المرشحة الجديدة، وأعمال تطوير مبنيى الحملة ومخازن فرع العدوة، وأعمال تطوير محطة المياه المرشحة بالعدوة، وذلك في إطار متابعة نسب تنفيذ المشروعات والتأكد من إنجاز الأعمال طبقا للجدول الزمنى المحدد والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.