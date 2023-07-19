مصرع شخص وإصابة آخر في اشتعال دراجة نارية بالشرقية

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر في حادث اشتعال دراجة نارية على الطريق الإقليمي بمنيا القمح، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى السعديين بمحافظة الشرقية، فيما تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة.

مصرع شخص وإصابة آخر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى السعديين باستقبال جثة ومصاب على اثر اشتعال موتوسيكل بالطريق الإقليمي فيما جرى نقل المصاب لتلقي الرعاية الطبية بينما تم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى لحين إنهاء الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

دفعت هيئة الإسعاف المصرية فرع الشرقية بعدد من مرافقها إلى موقع الحادث لنقل المصاب والجثمان إلى أقرب مستشفى وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة.

قوة أمنية بموقع الحادث

كانت انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته وكشفت أسباب وقوعه، وأخطرت جهات التحقيقات لمباشرة الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت الجهات المعنية رفعت آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة بطريق الحادث في نطاق مركز منيا القمح.