جمال الكشكي: قرار الرئيس بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم يتماشى مع الجمهورية الجديدة

ثمن جمال الكشكي، عضو أمناء الحوار الوطني، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن مجموعة من الأشخاص الصادر بحقهم أحكام قضائية؛ استجابة لدعوة الحوار الوطني أمس.

الكشكي: القرار يثبت دعم الرئيس للحوار الوطني

وقال الكشكي، في تصريحات لـ«الوطن» إن هذا القرار يثبت الدعم الكامل والمتواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني ومجلس الأمناء، بالإضافة إلى أنه يتماشى أيضا مع العملية الإصلاحية التي تقوم بها الدولة المصرية في جمهوريتها الجديدة.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن استجابة الرئيس للإفراج عن هؤلاء الأشخاص الصادر بحقهم أحكام قضائية لم تكن المرة الأولى، بل أصدر الرئيس قرارا بالافراج عن الكثير من الأشخاص الصادر بحقهم أحكام قضائية منذ إطلاق الحوار الوطني حتى هذه اللحظة.

الكشكي: الرئيس حريص على العملية الإصلاحية الكاملة

وأشار إلى أن الرئيس السيسي استجاب أيضا لإشراف القضاء على الانتخابات الرئاسية القادمة استجابة للحوار الوطني، بالإضافة إلى أن الرئيس السيسي عهد إلى استجابة جميع مطالب الحوار الوطني طالما تتناسب مع صلاحياته، القانونية والدستورية وهذا كله يثبت حرص الرئيس على العملية الإصلاحية الكاملة، فضلا عن الرغبة الحقيقية في الدخول للجمهورية الجديدة بمشاركة كافة القوى السياسية الوطنية.