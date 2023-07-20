القصة الكاملة لمشروع تصنيع 40 قطارا للمترو: يوفر 5000 فرصة عمل

«لا يتم التعاقد على استيراد أي وحدات متحركة جديدة».. «توطين صناعة النقل في مصر».. شعارات رفعتها وزارة النقل، وعملت على تحقيقها على أرض الواقع، انطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية بتعميق الصناعة في مصر، ومن هنا سعت وزارة النقل لعقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية للتوطين في مختلف الصناعات، ومنها مشروع تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار أي 320 عربة للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق.

تفاصيل المشروع

مشروع التصنيع يأتي بالتعاون مع الجانب الكوري، ففي زيارة لكيم يونج هيون، السفير الجديد لجمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة اليوم لوزارة النقل بمقرها الجديد في العاصمة الإدارية، تم استعراض الموقف التنفيذي للتعاون المشترك في مجال مترو الأنفاق مثل التعاون في مجال توطين صناعة قطارات مترو الأنفاق.

التعاون بين مصر وكوريا يتمثل في تصنيع 40 قطار مترو أي 320 عربة بالمشاركة بين شركة «هيونداي روتيم الكورية» وشركة «نيرك» عن وزارة النقل في مصنع نيرك في شرق بورسعيد.

الموافقة على المشروع

في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وافق المجلس على المشروع الصادر بقرار رئيس الجمهورية والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023، موضحاً في تقرير صادر عنه، أن المشروع يأتي في إطار توطين صناعة السكك الحديدية في مصر، وتحقيق زيادة القدرة على التصدير إقليمياً ودولياً، من خلال إقامة مركز تصنيع عالميّ في مثل هذه الصناعات الثقيلة والاستراتيجية.

أيضاً حدد تقرير المجلس، مزايا المشروع ومنها مواجهة الزيادة في عدد الركاب المستخدمين للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، وتوفير ما يقرب من 5000 فرصة عمل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار خطة التنمية الاستراتيجية للدولة 2030، وعلى تخفيض زمن التقاطر لهذين الخطين.

ثقة الشركات العالمية في مصر

في سياق متصل، قالت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات، إن وزارة النقل عملت في الفترة الأخيرة على الاهتمام بالتطوير الشامل للمنظومة سواء السكك الحديدية أو المترو، مؤكدة أن كل هذه الجهود تسهم في تيسير حركة نقل المواطنين في مختلف الأماكن.

وأضافت الدكتورة داليا يونس لـ«الوطن»، أن تصنيع 320 عربة قطار للمترو يعتبر بمثابة ضخ دماء جديدة لمرفق له أولوية خاصة في الفترة الحالية، لافته إلى أن تعاون وزارة النقل نع كبرى الشركات العالمية يدل على ثقة هذه الشركات في مصر.