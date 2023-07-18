مترو الأنفاق: لا صحة لإلغاء خدمة الرقم الساخن للخطين الأول والثاني

أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عدم إلغاء خدمة الخط الساخن للخطين الأول والثاني، وناشدت جمهور الركاب بإرسال الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدة وسائل مختلفة.

يأتي ذلك في إطار حرص الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على تقديم أفضل الخدمات لجمهور ركاب مترو الأنفاق، وتوجيهات المهندس علي الفضالي العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

الخطوط الساخنة لمترو الأنفاق

وأكد أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي ومدير عام الإعلام و العلاقات العامة، عدم إلغاء خدمة الخط الساخن برقم 16048 والخاصة بالخطين الأول والثاني للمترو، والتي تعمل على مدار ساعات التشغيل.

وناشد جمهور الركاب بالتواصل مع المركز الإعلامي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عبر عدة وسائل مختلفة، منها الآتي:

الموقع الإلكتروني للشركة https://www.cairometro.gov.eg/ar.

الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوكhttps://www.facebook.com/CairoMetropage

خدمة الخط الساخن 16048

الرقم المخصص لخدمة الواتس آب 01221116048

مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء بعدد من المحطات (شبرا الخيمة - كلية الزراعة - روض الفرج - الشهداء اتجاه حلوان واتجاه المرج الجديدة - العتبة - أنور السادات اتجاه حلوان واتجاه المرج الجديدة - الدقي - الجيزة - المنيب - السيدة زينب - جمال عبدالناصر - الدمرداش - منشية الصدر - المرج الجديدة ).

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

يأتي ذلك لتلقي كل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق، وكذلك الشكاوى المتعلقة بكل الجهات الحكومية، وليس مترو الأنفاق فقط .