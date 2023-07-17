«مترو الأنفاق»: تخفيض سرعة القطارات في الظهيرة بسبب ارتفاع الحرارة

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم هيئة مترو الأنفاق، إن الوزارة وجهت بالحفاظ على سلامة الركاب داخل محطات وقطارات مترو الأنفاق، مع تقديم خدمة متميزة لركاب المترو كونه وسيلة المواصلات الآمنة والأفضل في السعر والسرعة بالقاهرة الكبرى.

عبد الهادي: اجتماعات دورية مع إدارة الشبكة الكهربائية في خطوط المترو

وأوضح عبد الهادي، في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي أم سي مع الإعلامية إيمان الحصري، أن المعتاد كل عام أن تعقد اجتماعات دورية مع إدارة الشبكة الكهربائية في خطوط المترو، وخاصة الخط الأول الذي يعمل بالكهرباء الهوائية ويتم تخفيض السرعة به من 80 كم/ ساعة إلى سرعة 60 كم/ساعة في كل المحطات السطحية بالخطين الأول والثاني ولن يؤثر ذلك على زمن الوصول في الرحلات نظرا لأن زمن التقاطر 5 دقائق بين الرحلات، وذلك حفاظا على المترو من الأعطال ومسير القطارات والشبكة الكهربائية.

درجة حرارة القضبان تصل إلى 70 درجة مئوية

وأشار المتحدث الرسمي باسم هيئة مترو الأنفاق إلى أن درجة حرارة القضبان تصل إلى 60 و70 درجة مئوية وفقا لما أكدته إدارة هندسة السكة؛ بما ينعكس على التمدد في خطوط الشبكة الكهربائية والقضبان، وبناء عليه يتم تخفيض السرعة في الصيف من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء طوال فترة الصيف.