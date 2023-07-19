مد التقديم بمدرسة الهلال للتأمين الصحي بسوهاج حتى 25 يوليو.. اعرف الشروط

أعلنت مدرسة التمريض للبنات التابعة لمستشفى الهلال بالهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة سوهاج مد فترة التقديم للمدرسة على الموقع الإلكتروني للطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية من مدارس إدارة سوهاج التعليمية فقط، ومحل إقامتهن بمركز ومدينة سوهاج من اليوم الموافق 19 يوليو الجاري حتى الثلاثاء الموافق 25 يوليو من نفس الشهر، بحد أدنى 250 درجة وفقا لشروط القبول.

موعد التقديم الورقي لمدارس تمريض سوهاج

وأضافت مدرسة التمريض للبنات بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج بأن تقديم الملفات الورقية مستمر حتى 26 يوليو الجاري بمقر مدرسة التمريض بمستشفى الهلال بمحافظة سوهاج، بمجمع العاشر من رمضان بميدان الشبان المسلمين.

رابط التقديم لمدرسة التمريض بسوهاج

ويمكن التقديم إلكترونيا لمدارس التمريض بمستشفى الهلال بمحافظة سوهاج من هنا حيث يتم رفع أوراق الطالبة على الموقع وتشمل شهادة الميلاد، والشهادة الإعدادية، وبطاقة ولى الأمر، موضحا بها محل السكن وكتابة اسم الطالبة رباعيا ورقم الجلوس ونتيجة الشهادة الإعدادية.

شروط التقديم لمدارس التمريض

وحددت المدرسة شروط التقديم لمدرسة التمريض للبنات كالتالي،

-التخرج من إحدى مدارس مركز سوهاج الإعدادية.

-قضاء الصف الأول والثاني الإعدادي بنفس مدرسة التخرج.

-الحصول على حد أدنى 250 درجة بالشهادة الإعدادية.

-محل إقامة الطالبة وولى الأمر أو صاحب الولاية التعليمية بمدينة ومركز سوهاج.