«مصر أكتوبر» يشيد بقرار العفو الرئاسي: نابع من الحس الإنساني للقيادة السياسية

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بالقرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، أبرزهم الباحث باتريك زكي والمحامي محمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

ملف حقوق الإنسان على رأس أولويات الدولة

ووصفت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، استمرار العفو الرئاسي بأنه رغبة من القيادة السياسية فى تحقيق مزيد من النجاحات في هذا الملف والانفتاح على جميع الأطراف السياسية ودمج المفرج عنهم فى المجتمع، والتي تتماشى مع وجود إرادة جادة نحو حشد الجهود الوطنية لترسيخ الممارسات الحقوقية بمفهومها الشامل.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر إلى أن ذلك دلالة على الحس الإنساني الذي تمتاز به القيادة السياسية في مصر حاليا، موضحة أن مصر تؤكد أن ملف حقوق الإنسان من الملفات المهمة التي توليها اهتماما كبيرا وعلى رأس أولوياتها.

قرار يعكس حرص الدولة على مراعات مستقبل هؤلاء الشباب

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر أن ذلك القرار يعكس حرص الدولة على مراعاة مستقبل هؤلاء الشباب، وإتاحة فرصة جديدة أمامهم لمواصلة حياتهم والحفاظ على مستقبلهم، لافتة إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لديها رغبة حقيقية فى توحيد الجبهة الداخلية فى مواجهة التحديات التى تحيط بالوطن.