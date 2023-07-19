رئيس «مصر أكتوبر»: الدولة قطعت أشواطا كبيرة لاستعادة الحركة السياحية

أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الآونة الأخيرة شهدت تناميا ملحوظا في قطاع السياحة وتمثل ذلك في زيادة الإيرادات وعدد السائحين الوافدين، وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي قامت بها الحكومة لتنشيط وتشجيع السياحة المصرية وعودتها لريادتها كسابق عصرها في المنطقة.

التعاون مع المستثمرين السياحيين ضرورة

وأشارت «مديح»، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إلى أن الدولة المصرية قطعت أشواطا كبيرة لاستعادة الحركة السياحية، إذ حملت الحكومة على عاتقها مهمة استعادة مصر مكانتها الرائدة في قائمة المقاصد السياحية على مستوى دول العالم أجمع، وذلك بعدما نجحت الدولة في استعادة أمنها واستقرارها السياسي والاقتصادي، موضحة أن اعتماد الطرق الجديدة والمبتكرة في الترويج للسياحة وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في أعمال الترويج، ساهم في عودة حركة السياحة.

تشجيع الاستثمارات في القطاع الفندقي

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر، أهمية قيام الدولة بتقديم حوافز لتشجيع الاستثمارات في القطاع الفندقي لزيادة عدد الغرف الفندقية من أجل استيعاب أكبر عدد من السائحين، بالإضافة إلى أهمية دعم وتطوير النقل السياحي، مشيرة إلى أن الحكومة وضعت خطة تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر، لمواكبة ما تشهده صناعة السياحة على مستوى العالم.

وأشادت بعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع عدد من المستثمرين السياحيين من أجل صياغة رؤية مُستقبلية لقطاع السياحة، في ظل حرص الحكومة على الاستماع إلى رؤى ومقترحات المستثمرين وذلك لإحداث نقلة نوعية بهذا القطاع الحيوي، مشددة على أهمية التعاون بين قطاعي السياحة والطيران لأن الربط بينهما يعمل على تنشيط القطاع السياحي من خلال تطوير خطوط الطيران وانتشارها في جميع دول العالم لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح.