حزب العدل: قرار الرئيس بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم خطوة نحو الجمهورية الجديدة

قال النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، ورئيس حزب العدل، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي السريعة لمطالبة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية، بالإفراج عن باتريك زكي ومحمد الباقر ومجموعة أخرى من المحبوسين، خطوة على طريق بدأ منذ الدعوة للحوار الوطني.

خطوة تعزز الثقة المتبادلة في الجماعة الوطنية

وأضاف إمام، في بيان له، أن الوطن يهزمه اليأس ويحييه الأمل، واستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي خطوة على طريق بدأ منذ الدعوة للحوار الوطني تعزز من الثقة المتبادلة في الجماعة الوطنية، وهي تتناقش وتؤسس للجمهورية الجديدة التي نحلم بها.

ووجّه رئيس حزب العدل الشكر لكل من ساهم في هذه الإفراجات، مضيفا أن مصر تستحق أن يعيش أبناؤها في حرية.

قرار العفو الرئاسي

والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، من بينهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

جاء ذلك في إطار استخدام الرئيس لسلطاته الدستورية، واستجابةً لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.