رئيس حزب العدل: 3 يوليو صفحة مهمة في تاريخ مصر

قال النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنَّ 30 يونيو بشكل عام و3 يوليو بشكل خاص، تعتبر أحداث فارقة في تاريخ مصر، وتعد صفحة من صفحات مصر المهمة والمجيدة، ولن ننسى أبدًا تحركنا مع الشعب المصري وقتها والاحتشاد في كل الميادين من أجل التخلص من تنظيم الإخوان الإرهابي الذي أراد أن يبتلع الوطن كله، لكن الشعب المصري بوعيه الكبير لم يسمح بذلك، وخرج ضد هذه الجماعة.

الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية

وأضاف «عبدالمنعم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أهم ما رسخته ثورة 30 يونيو، و3 يوليو، هو فكرة الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية بمكوناتها التاريخية كلها، وهذا أمر مهم للغاية، خاصة أن تيار الإسلام السياسي، ومنذ السبعينات، كان يحاول أن يلعب دور في أن يجعل الهوية الوطنية في إطار شكل واحد معين، بغض النظر عن المكون الثقافي والتنوع المصري الموجود بشكل كبير، وهذا أمر يحسب للشعب المصري ويحسب للجيش المصري وانحيازه للشعب».

وتابع «عبدالمنعم»: «بيان 3 يوليو نتذكره جميعا جيدًا، وقتها كنت في مقر تمرد أنتظر عودة محمد عبدالعزيز من لقاء 3 يوليو، وكم الفرحة الكبيرة والعارمة وقتها وما حدث من بعدها من الاتفاق على خارطة الطريق وما إلى ذلك، ولولا هذه اللحظة لما وصلنا إلى الاستقرار الذي نعيش فيه الآن، ورغم مواجهتنا لحرب شرسة ضد الإرهاب، لكن بحمد لله تمكنت الدولة من القضاء عليه واستردت عافيتها مرة أخرى».

مواجهة فكر تيار الإسلام السياسي

واستطرد «عبدالمنعم» «أهم مكتسبات هذه الفترة، هو مواجهة فكر تيار الإسلام السياسي، الذي كنا نعاني منه على مدار عقود، خاصة أنَّه كان فكر جذاب لكثير من الشباب الذين ينجرفون وراءه، إذ لم يعد هذا الفكر موجود حاليًا، خاصة بعدما تمّ كشف هذا الفكر أمام الشعب المصري.