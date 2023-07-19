أستاذ علوم سياسية: العفو الرئاسي عن المسجونين يتماشى مع حقوق الإنسان

لا يترك الرئيس عبدالفتاح السيسي مجالا إلا ويؤكد فيه أن مصر تسع جميع أبنائها، وكان آخرها بقرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، من بينهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

جاء ذلك في إطار استخدام الرئيس لسلطاته الدستورية، واستجابةً لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أكد أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن عدد من الصادر بحقهم أحكام قضائية مهم وحلقة في سلسلة من قرارات اتخذت منذ فترة وليس القرار الأول من نوعه، للإفراج عن عديد من المحكوم عليهم مع دمجهم في المجتمع، ليعودوا إلى حياتهم الطبيعية مرة أخرى، وهو قرار إيجابي وعلى أفضل ما يكون، وله آثاره المهمة.

«بدر الدين» أكد في تصريح لـ«الوطن»، أن إعادة الدمج لابد أن تتم بخطوات متدرجة، لإعادة دمجهم في المجتمع وأولها انتفاء الأسباب التي أدت إلى دخولهم السجن، وطالما انتهت وانتفت هذه الأسباب أصبح عودتهم إلى حياتهم الطبيعية والسابقة مهم للغاية، وعودتهم إلى وظائفهم ومشاركتهم من خلال جمعيات النفع العام ليكون لهم أنشطة طبيعية وعادية بحيث لا تتعارض مع الأمن.

عمل متوازي من كل الجهات

أستاذ العلوم السياسية، أثنى كذلك على العمل المتوازي الذي تعمل به كل الجهات، منها لجنة العفو الرئاسي موضحا أنها بذلت جهودا هي الأخرى طوال عام أو أكثر وترتب على هذه الجهود والأنشطة الإفراج على عدد كبير من المسجونين، و«دائما نتوقع منهم الأفضل والأكثر ونتوقع أن تستمر هذه الجهود للإفراج عن الأشخاص الذين يثبت أنهم لا يمثلون خطرا على الأمن العام والمجتمع، ولا يخالفون القانون، ونتوقع استمرارية هذه الجهود وهذا النشاط المكثف من قبل هذه اللجنة».

العفو يتماشى مع حقوق الإنسان وسيادة القانون

وأكد أن العفو عن هؤلاء المسجونين يتماشى مع حقوق الإنسان ومبدأ سيادة القانون، وهي جهود تبذل للإفراج عن الأشخاص الذين لا يمثلون خطورة على المجتمع أو تهديد للبلاد أو إمكانية الخروج على القانون، أو استخدام العنف وإذا توافرت هذه الشروط، فإنه يعبر عن احترام حقوق الإنسان ويجب أن يوضح الإعلام هذا الأمر باستمرار، على حد وصفه.

يذكر أن لجنة «العفو الرئاسي» ساهمت في الإفراج عن 1300 سجين، منذ صدور قرار بإعادة تشكيلها وتعهدت باستمرار خروج دفعات جديدة من المحبوسين.