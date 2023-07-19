عضو «قومي حقوق الإنسان»: الإفراج عن باتريك زكي قرار صائب وحكيم

قال المستشار عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، القيادي بحزب الوفد، إن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن مجموعة من الأشخاص الصادر بحقهم أحكام قضائية، استجابة لدعوة الحوار الوطني أمس، هو قرار صائب وحكيم.

شيحة: نطالب بالإفراج عن كل سجناء الرأي في أسرع وقت

وأضاف شيحة، في تصريحات لـ«الوطن»، بأنه يرسل تحية تقدير للرئيس السيسي لاستجابته السريعة للغاية في الإفراج عن الأشخاص الصادر بحقهم أحكام قضائية، قائلا: «قرار الرئيس السيسي بالعفو عن هؤلاء الأشخاص هو قرار حكيم وصائب، ونأمل في الإفراج عن المتهمين في قضايا الرأي في أسرع وقت، وتحية تقدير لفخامة الرئيس ولمجلس الحوار الوطني».

وكان عدد من مجلس أمناء الحوار الوطني، ثمنوا قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار جمهوري بالعفو عن عدد من سجناء الرأي، من بينهم الناشط السياسي باتريك جورج، ومحمد الباقر، المحامي الحقوقي.