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موفدة «إكسترا نيوز» تبرز توافد الزوار على شواطئ الإسكندرية في الإجازة

كتب:

مريم جاد
08:17 م | الأربعاء 19 يوليو 2023
الأجواء الصيفية على شواطئ الإسكندرية

الأجواء الصيفية على شواطئ الإسكندرية

سلطت مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، جاكلين ماهر، الضوء على إقبال الجماهير على شواطئ الإسكندرية بسبب الإجازة الممتدة حتى يوم الأحد، بمناسبة الذكرى الخاصة بالهجرة النبوية، مؤكدة أن هناك استعدادات لاستقبال الآلاف من الزوار.

الإسكندرية تتمتع بعدد 64 شاطئا

وتابعت، خلال التغطية الخاصة لمهرجان العلمين على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الإسكندرية تتمتع بعدد 64 شاطئا من الشواطئ المعروفة ذات المعايير المختلفة، فهناك شاطئ مجاني، عام، سياحي ومتميز بمناسبة جميع الطبقات الاجتماعية.

خدمات سياحية متنوعة

وأضافت موفدة قناة «إكسترا نيوز»، أن سعر التذكرة العامة تبلغ 5 جنيهات، وتصل حتى 25 جنيها بالشواطئ الخاصة، وتعتبر الإسكندرية من أرخص الوجهات السياحية ذات الخدمات السياحية المعروفة التي تتمتع بالمقومات السياحية الدينية والتراثية المختلفة.

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بقلم مريم جاد