كم يصرف البنك الأهلي المصري عائدًا على وديعة شهر يونيو 2023؟

كشف البنك الأهلي المصري، عن أسعار العائد على الودائع، لشهر يونيو 2023، من بينها وديعة الشهر، إذ يتميز البنك بتوفير مدد مختلفة تبدأ من الأسبوع وحتى 7 سنوات.

وبالنسبة لجدول أسعار العائد لشهر يونيو 2023، من البنك الأهلي المصري على وديعة الشهر، يكون الحد الأدنى للوديعة الأقل من شهر 100 ألف جنيه.

سعر العائد على وديعة الشهر

وعن سعر العائد على وديعة الشهر، وفقا لجدول أسعار العائد، يكون 6.50%، وللأقل من شهرين.

ويتيح البنك الأهلي المصري الوديعة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية مثل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي، ولكن بحد أقصى للمدة سنة.

أسعار العائد على ودائع البنك الأهلي المصري

ويحصل صاحب الوديعة الـ7 أيام من البنك الأهلي المصري، على عائد 5%، ونفس الأمر على الـ15 يومًا والأقل من شهر، والـ3 أشهر والأقل من 6 أشهر يكون 7%، والسنة والأقل من عامين هو 7.50%، والـ3 سنوات والأقل من 4 سنوات 7%.