«أولاد حريم كريم».. مغامرة فنية تمزج خبرة النجوم ووهج الشباب

بعد غياب 18 عاماً، يعود فيلم «حريم كريم» للواجهة من جديد، ولكن هذه المرة من خلال تسليط الضوء على أولاد كريم وأولاد حريمه من خلال فيلم «أولاد حريم كريم» الذى تحدد موعد مبدئى لطرحه بالسينمات فى شهر أغسطس المقبل، حسبما أعلنت الشركة المنتجة للفيلم.

فيلم «حريم كريم» عرض لأول مرة عام 2005، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس، ومن بطولة مصطفى قمر (كريم الحسينى)، وياسمين عبدالعزيز (جيهان عبدالعزيز)، وبسمة (دينا مندور)، وداليا البحيرى (مها شكرى)، وعلا غانم (هالة رفعت)، وريهام عبدالغفور (نيفين جودة)، وخالد سرحان (حسين المناديلى)، ويشهد الجزء الثانى انضمام كل من الفنانة بشرى، والفنان عمرو عبدالجليل، وعدد من الوجوه الشابة منهم تيام قمر، ورنا رئيس، وبسمة داود، وشهد الفيلم رحيل عدد من أبطاله، أبرزهم طلعت زكريا وزيزى مصطفى وثريا إبراهيم، وتم تصويره ما بين القاهرة وشرم الشيخ.