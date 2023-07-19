نقيب الإعلاميين يثمن قرار العفو على باتريك والباقر: السيسي حريص على المواطن

توجه الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على قراره السريع والناجز بالإفراج عن باتريك زكي ومحمد الباقر، مؤكدا أن القرار جاء بناء على استخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية التي منحها له الدستور المصري.

نقيب الإعلاميين: القرار يأتي استجابة للحوار الوطني

وأضاف طارق سعدة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذا القرار يأتي استجابة لمناشدة إدارة الحوار الوطني بالإفراج عن باتريك زكي ومحمد الباقر، وهو ما يعبر عن تفاعل الرئيس، ومتابعته للأحداث والشأن الداخلي في كل كبيرة وصغيرة.

سعدة: الرئيس يعمل على راحة المواطن

وأشار، إلى أن القرار يؤكد على فكر الرئيس في أين تكون راحة أبناء الوطن، وأين يكون لم الشمل لأبناء الوطن، والتدليل المستمر على أن الرئيس يتدخل دائما للم شمل الأسرة المصرية بصفة عامة، بما لا يضر بمصالح الوطن، ويعود بالنفع على الدولة المصرية.

وأكد نقيب الإعلاميين، على تثمينه لقرارات الرئيس الناجزة التي تسير في هذا الاتجاه، متمنيا المزيد من النجاح لأبناء مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، في ظل جمهورية جديدة يضع مبادئها الرئيس.