نقيب الإعلاميين: القنوات الإخبارية لـ«المتحدة» قدمت تغطيات احترافية جذبت المشاهد العربي

أكد د. طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، أن مجموعة القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت خلال الفترة الماضية، وخاصة خلال الأحداث فى السودان الشقيق، تغطية إعلامية متميزة حازت على إعجاب الكثيرين. وقال «سعدة»، إن التغطية التى قدمتها مجموعة القنوات الإخبارية للشركة المتحدة تغطية احترافية، وتعاملت مع الحدث بمهنية شديدة جعلتها فى مقدمة القنوات، ولا سيما «القاهرة الإخبارية» التى قدمت نموذجاً أصبحت من خلاله مصدراً للعديد من المواقع والصحف.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى تغطية القنوات الإخبارية للشركة المتحدة لأحداث السودان الأخيرة؟

- التغطية التى قدمتها مجموعة قنوات الشركة المتحدة الإخبارية هى تغطية احترافية، تتابع الأحداث من قلب الحدث، موجودون بقوة فى التغطية، ومما يثير الإعجاب فى تغطيات قنوات الشركة المتحدة هو التحليلات السياسية للموقف وتشابك الموقف مع المواقف الموجودة فى الإقليم، وعدم التوقف عند تقديم الحدث فحسب، وبالتالى فهى تقدم للمشاهد المصرى والعربى وجبة إخبارية تحليلية بسيطة ولكن قوية وصادقة فى نفس الوقت، يستطيع المشاهد أن يستفيد منها ويتابع كافة الأحداث، وهذا ما نفتقده فى بعض القنوات، ونجحت القنوات الإخبارية لـ«المتحدة» فى تناول الأحداث الأخيرة فى السودان الشقيق بكل شفافية وموضوعية جعلتها مقصد المشاهد الأول فى البحث عن الحقيقة ومتابعة الأخبار.

ما الذى يميز مجموعة القنوات الإخبارية للشركة المتحدة؟

- ما يميز القنوات الإخبارية للشركة المتحدة أنها قنوات حيادية تنقل الحدث كما هو، بالإضافة إلى طرحها وجهات نظر كل الأطراف والآراء المتعلقة بالموضوعات، وتناولها من كافة الجوانب والجهات، أى أنها تعرض الرأى والرأى الآخر، وكل هذا يؤدى إلى تغطية إعلامية موفقة ومهنية ومتميزة فى ذات الوقت، ومن الميزات المهمة جداً التى توفرها قنوات الشركة المتحدة أنها تتسم بالمصداقية، لأنها تنقل الحدث دون أى مغالاة وبحيادية تامة، وهذا ما نبحث عنه فى القنوات الإخبارية بشكل عام، وهو أهم ما يجب أن توفره أى قناة مسئولة عن نقلها للحدث يتابعها الجمهور، كما أنها تضم فريق عمل ضخماً وصاحب خبرة كبيرة فى المجال الإعلامى.

تغطية أحداث السودان متوازنة و«أخبار المتحدة» استطاعت أن تكون مصدراً للأخبار العاجلة

وكيف تابعت تغطية قناة القاهرة الإخبارية لإجلاء الجالية المصرية من السودان؟

تغطية «القاهرة الإخبارية» منذ بداية الأحداث في السودان الشقيق هي تجربة

من كل الجوانب، واستطاعت أن تكون بحد ذاتها مصدراً للأخبار العاجلة أولاً بأول، فهى انفردت بالعديد من الأخبار والقصص خلال أحداث السودان، لا سيما فى عودة الجنود المصريين من السودان، إذ رأينا كيف قدمت «القاهرة الإخبارية» القصة كاملة بكل شفافية ومصداقية لفتت انتباه الجميع، ونقلت عنها الأخبار العديد من الصحف والمواقع، الأمر الذى يؤكد مصداقية القناة، وأحب أن أتقدم بالشكر للقيادة المصرية ولمؤسسات الدولة المختلفة على ما يُبذل وعلى حكمتها فى التعامل مع ملف العلاقات المصرية السودانية.

«سعدة»: «القاهرة الإخبارية» تركت بصمة بين القنوات منذ انطلاقها حتى اليوم وتميزت بالحيادية

وكيف تقيّم تجربة قناة القاهرة الإخبارية منذ انطلاقها حتى الآن؟

- أرى أنها تجربة ناجحة جداً أُعد لها إعداداً جيداً، ضمت كوادر على قدر عالٍ من المهنية والاحترافية، بالإضافة إلى أنها تتسم بالمصداقية والموضوعية فى نقل الخبر وتغطية الأحداث الجارية فى أرجاء العالم، وعدم اقتصار دورها على تغطية الأحداث المحلية فقط، فهى لها مكاتب منتشرة فى دول كبرى وتحديداً المناطق ذات الأهمية، كما أنها لها باع كبير فى السياسة الدولية وأيضاً السياسة الإقليمية والعربية والأفريقية، مما يجعلها تقوم بدورها على أكمل وجه وتستمر فى تجربة لا يزيد عمرها عن ستة أشهر، لكنها تركت فى عالم القنوات الأخبارية بصمة جعلتها مميزة وتجربة ملهمة للعديد من القنوات الأخرى.

المتوقع من قنوات «المتحدة»

نتمنى فى الفترة المقبلة أن يتم التوسع فى وجود المكاتب الخارجية لقناة القاهرة الإخبارية وغيرها من القنوات التابعة للشركة المتحدة، أى تنتشر أكثر فى العالم، وفى نفس الوقت تستمر فى اتجاهها وهو التغطية الإخبارية المتزنة، بالإضافة إلى الواقعية وكونها دائماً فى قلب الحدث، لأن التطور الدائم هو الذى يساهم فى تميز القناة عن غيرها من القنوات الأخرى، ويجعلها فى الصدارة بين القنوات، لأنها بالفعل تتميز بالمصداقية وسرعة نقل الخبر والأحداث والالتزام بالمهنية الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامى.