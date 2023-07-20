إقبال المصطافين على شواطئ جمصة بالدقهلية هربا من الحر الشديد (صور)

أقبل الكثير من الأهالي في محافظة الدقهلية على شواطئ جمصة من أجل التمتع بالجو والهروب من ارتفاع درجات الحرارة، في تلك الأيام، إذ شهدت المحافظة ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة في الأيام الماضية.

إقبال المواطنين على جمصة هروبا من الحرارة بالدقهلية

وقال أيمن محمد عزت، رئيس مجلس مدينة جمصة لـ«الوطن»، إن مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية من المدن التي تشهد إقبالا شديدا من المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة وفي فصل الصيف، إذ تعتبر المدينة من أجمل المدن التي تلقي إقبال المصيفين في فصل الصيف بالدقهلية.

وأضاف أنه جرى تجهيز المدينة بشكل كامل لاستقبال المواطنين على شواطئ جمصة والتمتع بالجو الذي تتميز به مدينة جمصة، إذ جرى تجهيز الشواطئ وتوفير نحو 18 شاطئا بالمجان بالإضافة لشاطئ خاص للعائلات.

وأوضح أنه جرى الاتفاق مع شركة وتأمين الشواطئ من خلال فريق إنقاذ متكامل علي طول شاطئ جمصة على ساحل البحر المتوسط، وجرى تنظيف الشواطئ وتجميلها من أجل المصييفين.

تجهيز الحدائق لاستقبال المصيفين في جمصة

وأشار إلى أنه جرى تعقيم وتجميل الحدائق من أجل استقبال المواطنين طوال فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة في المحافظة، إذ تلقى الحدائق والشوارع العامة إقبالا من المواطنين، ويقوم البعض بركوب الدراجات على الشواطئ ومشاهدة السينما الليلية على الشواطئ.