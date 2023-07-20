إحالة 9 أشخاص للجنايات بتهمة التنقيب عن الآثار في باب الشعرية

قررت نيابة باب الشعرية، إحالة 9 متهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل لمحكمة الجنايات، حيث أقر المتهمون بارتكاب الواقعة، مؤكدين سعيهم لتحقيق الثراء السريع.

حفرة بعمق 7 أمتار وأدوات التنقيب

وفقا للتحريات التي أجرتها مباحث قسم شرطة باب الشعرية، قيام 9 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل «شقة بالطابق الأرضي- مُستأجرة لأحدهم» بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه، وأمكن ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعُثر داخل الشقة على حفرة بعمق 7 أمتار وأدوات التنقيب وتم ضبطهما.

عقوبة التنقيب عن الآثار

يقول المحامي أحمد حسن، الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن»، إن عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمَّن أن كل مَن حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يُعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه، والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب في استخراج قطع أثرية، ففي هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهي الإتجار في الآثار.